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Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой

, 17:58 Фото 156

Артистка пообещала совсем скоро предстать перед поклонниками обновленной.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице. В сообщении поклонникам артистка отметила, что «эра родинки» подошла к концу и больше она не будет перетягивать внимание на себя.

Родинка над губой действительно все это время была частью узнаваемого образа певицы, но при этом явно смущала Нюшу. Если посмотреть социальные сети артистки, то бросается в глаза: почти на всех фотографиях она повернута к зрителю левой стороной лица, либо стыдливо прикрывает рукой область рта.

Instagram @nyusha_nyush

Но далеко не все фанаты одобрили решение Нюши. Многие посетовали, что теперь певица потеряет свою уникальность; некоторые даже признались, что мечтали о такой же родинке.

Видимо, отношение к внешнему виду у артистки особенно обострилось после родов. В конце 2018 года Нюша стала матерью, а спустя почти полгода впервые выложила фото с дочерью Серафимой.

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