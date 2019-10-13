Мария Миронова опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала подписчикам об отдыхе в Греции. Две недели назад 46-летняя актриса стала мамой во второй раз. Правда, пол и имя ребенка до сих пор не известны.

Как, впрочем, неизвестен и четвертый муж актрисы. Сама Миронова о нем почти ничего не рассказывает, но под давлением поклонников как-то призналась: зовут его Андрей, работает топ-менеджером в российско-японской компании, до свадьбы они встречались два года.

Судя по всему, именно лицо Андрея на видео из Греции актриса спрятала под смайликом. Вместе с супругом они катаются на яхте вокруг Саронических островов, расположенных недалеко от Афин.

Instagram @mariya_mironova_actress

Мария Миронова уже несколько лет как влюблена в эту средиземноморскую страну. Именно в Греции состоялась свадьба с четвертым мужем, здесь же актриса решила рожать второго ребенка.