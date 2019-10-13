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Звезда «Молодежки» Анна Михайловская показала нового ухажера

, 18:58 Фото 285

Актриса и бизнесмен проводят отпуск в Будапеште.

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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya

В Instagram Анны Михайловской последнее время сплошь рабочие будни: актриса делится фотографиями со съемок и поездок по всей стране. Также немало в ленте четырехлетнего сына, с которым 31-летняя мама старается проводить свободное время.

А вот снимков нового возлюбленного артистки почти нет. Тем ценнее свежее фото из Будапешта, где Михайловская позирует на фоне замка Вайдахуняд с Кириллом Шокотько. Выпускник МГИМО и бизнесмен нежно целует актрису в щечку.

Instagram @anna_mihailovskaya

С Шокотько Михайловская начала встречаться практически сразу после развода с первым мужем Тимофеем Каратаевым. Пара продержалась пять лет, но даже подрастающий сын Мирослав не удержал их от разрыва. Прошло все без скандалов и криков: Михайловская и Каратаев пообещали поклонникам, что отношения между ними не повлияют на ребенка.

Но, видимо, не получилось — ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж намерен судиться с Анной Михайловской за право чаще видеться с сыном.

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