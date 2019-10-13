Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии превысило 30 человек

Десятки погибших и сотни пострадавших. Япония в эти выходные оказалась в эпицентре самого настоящего стихийного кошмара. Тайфун «Хагибис» — самый мощный за последние шесть десятилетий — обрушился на главный японский остров Хонсю.

На данный момент известно о тридцати трех погибших. Почти 200 человек пострадали. Еще 19 числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч японцев были эвакуированы во временные центры.

Десятки рек вышли из берегов. Мощные потоки сносили дома. Под водой оказались целые поселки. Ветер был такой силы, что сносил крыши и переворачивал грузовики.

Аэропорты были закрыты, прервалось железнодорожное сообщение, не работало метро. В эти минуты последствия тайфуна пытаются ликвидировать экстренные службы.

До сих пор без света остаются порядка трехсот тысяч человек. Сам же тайфун перекинулся на юг Курильских островов. Там ожидается усиление ветра до ураганных показателей.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с россиянкой, которая постоянно проживает в Японии. Девушка рассказала о том, как страна Восходящего солнца пережила разгул стихии.