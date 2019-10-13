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  4. Россиянка рассказала о тайфуне в Японии, жертвами которого стали 25 человек

Россиянка рассказала о тайфуне в Японии, жертвами которого стали 25 человек

, 15:04 Видео 85

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ma Caoran, Reuters

Тема:
Погода 4045

В Японии прошел мощный тайфун «Хагибис», жертвами которого стали 25 человек, пишет японское издание Киодо. Еще 15 человек после природного катаклизма пропали без вести. Общее число пострадавших, по последним подсчетам, составляет 170 человек.

«Хагибис» обрушился, в большей степени, на японский остров Хонсю вечером в субботу, 12 октября. Порывы ветра в Токио достигали колоссальной скорости — до 41,5 метра в секунду. Из-за тайфуна отключение электроэнергии произошло в 376 тысячах домов, без воды остались в 14 тысячах домах. В 12 префектурах властями был объявлен наивысший уровень опасности.

Россиянка Мария Михайличенко, проживающая в Киото, рассказала 5-tv.ru об урагане в Японии.

«Центральные районы Японии тайфун затронул намного сильнее. Там объявлен высший уровень тревоги. Многие дома затопило. Показывают репортажи о спасении людей, которые не смогли покинуть свои дома вовремя, несмотря на то, что японское правительство предупреждало о надвигающейся опасности», — сообщает Михайличенко.

В настоящий момент в Токио возобновлены движение поездов и работа метро. Внутренние авиарейсы планируют ввести в штатный режим уже в понедельник. Международные рейсы уже осуществляются, однако отмечаются задержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судно под флагом Панамы затонуло близ Токио из-за тайфуна «Хагибис».

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