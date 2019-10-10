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  4. «Русская Кардашьян» пробежалась по улицам Майами в облегающих лосинах

«Русская Кардашьян» пробежалась по улицам Майами в облегающих лосинах

, 21:52 Видео 389

Блогер Анастасия Квитко показала кадры с тренировки. «Сочные» формы звезды в очередной раз довели подписчиков до экстаза.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко опубликовала в Instagram очередное «горячее» видео. На кадрах «русская Кардашьян» продемонстрировала подписчикам свою тренировку. Модель пробежалась по солнечным улицам Майами в обтягивающих черных лосинах и откровенном спортивном топе. Загорелое «сочное» тело блогера привело ее поклонников в восхищение.

«Прекрасный день в Майами!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Анастасии Квитко пришли в полнейший восторг от видео, на котором их кумир похвасталась идеальной физической формой и потрясающими пышными формами. За считанные часы ролик набрал более 200 тысяч просмотров. Фанаты модели оставили под публикацией звезды множество восхищенных комплиментов.

«Ты похожа на куклу Барби!»

«Как настоящая богиня!»

«Просто волшебно!»

«Это бомба!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» продемонстрировала свои формы в новом купальнике.

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