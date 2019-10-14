ТОП-7 привычек замужних женщин, которые раздражают их мужей

В ЗАГС сходили, в свадебное путешествие слетали, кружки и ложки купили. Все, программа «минимум» для счастливой семейной жизни выполнена, считают некоторые женщины. Однако вступление в брак — это всего лишь начало. Психологи назвали ТОП-7 причин, по которым семья может разрушиться, пишет 7days.ru.

1. «Тотальный контроль»

После свадебного торжества многие женщины начинают думать, что мужчина превращается в их «раба». Избраннику не дозволяется привычно проводить время с друзьями по субботам на футболе, строго-настрого запрещается посещать увеселительные мероприятия вроде рыбалки и охоты, под ограничения подпадают и другие развлечения. Неповиновение грозит штрафными санкциями, наподобие отказа делить супружеское ложе. Самое отвратительное для представителей мужского пола — контроль за их мобильными устройствами.

2. «Моя жена — транжира»

Неприятно видеть, как заработанные с кровью и потом денежки списываются с банковской карты без твоего ведома. И ладно бы, если возлюбленная потратила средства на ребенка или необходимые предметы быта. Так ведь чаще всего, женщина покупает шпильки цвета-фуксия и кухонные шторы с принтом-леопард, при чем, ни тем, ни другим, она скорее всего, не воспользуется. Научитесь обсуждать с любимыми совместный бюджет и заранее планировать все крупные траты.

3. «Пила»

В некоторых семьях жены со временем перестают видеть в мужчине живого человека, а начинают воспринимать его в качестве «свиньи-копилки». И если эта свинка не приносит в дом достаточно денег, женщина превращается в настоящую «пилу». Каждый вечер она «капает на мозг» избранника и обвиняет в недостаточном умении зарабатывать. При этом, барышня абсолютно не интересуется переживаниями своего возлюбленного и не знает, что творится у него на работе или с делами. Научитесь сочувствовать и сопереживать. Возможно, вы и сами можете чем-то помочь любимому.

4. «Лебедь превратился в гадкого утенка»

Не очень-то приятно приходить с работы и видеть жену в байковом халате, которая трескает селедку под шубой, закусывая салатик чесночным бутербродом, ругается на персонажей телешоу. И это при том, что весит она, как настоящий бульдозер. А ведь вспомните, в молодости вы покорили супруга своей легкостью, женственностью, розовыми юбочками и глазками, подведенными сексуальными стрелками. Возьмитесь за себя, приведете фигуру в порядок, накрасьте губы красной помадой и подарите избраннику ночь любви. Хороший секс сохранит пару лучше всяких селедок под шубой.

5. «Сплетница»

Не нужно делиться с супругом тайнами своих подружек. Во-первых, ему это неинтересно. Во-вторых, он начнет подозревать вас в подобной болтливости в отношении его секретов. Не рассказали ли вы приятельницам, что он однажды, как дурачок, упал в лужу прямо в центре города? Не стоит делиться «семейными драмами» с посторонними людьми. Тем более не нужно жаловаться на мужа родственникам.

6. «Мне нужно личное пространство!»

Женщина в доме будто оккупирует все пространство: полки заставлены ее туфлями, шкафы набиты кучей ее вещей, а на столике стоит тысяча фотографий ее родителей и двоюродных сестер. Мужчине просто некуда деваться. Супруга заведует даже его носками и документами. Дайте избраннику личное пространство. Пусть мужчина хотя бы самостоятельно проведет ревизию и приборку в личных вещах. Ему понравится!

7. «Я толстая?»

Женщины часто достают супруга вопросами по поводу внешности. «А мне идет эта стрижка?» «Я толстая?» «А это платье надеть или вон то?» «Ты что, ничего не замечаешь?!» Мужчин это вводит в полнейший ступор. Ну, как он скажет, что вы толстая, даже, если это так? Ведь подобные заявления неминуемо приведут к скандалу. Ваш избранник полюбил вас такую, какая есть, и решил связать с вами всю свою жизнь. Не докучайте ему глупыми вопросами и полюбите себя сами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сябитова объяснила, почему женщины не испытывают влечения к заботливым мужчинам.