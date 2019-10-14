Видео: ирландец до слез рассмешил родственников на собственных похоронах

Житель Дублина шокировал скорбящих родственников на собственных похоронах «посмертным пранком». Видео жуткого розыгрыша у могилы взорвало сеть.

На кадрах видно, как вокруг открытой могилы ушедшего из жизни выстроились оплакивающие его близкие. Во время церемонии прощания фоном звучала волынка, однако в определенный момент музыка оборвалась. Из-под земли раздался человеческий голос, сказавший «привет!». Затем прозвучал яростный стук по внутренней стороне крышки гроба.

Шокированная семья и друзья стали недоверчиво оглядываться по сторонам, а из могилы голос начал кричать: «Выпустите меня!»

«Выпустите меня! Я вас слышу! Я в коробке, вы слышите это?!» — восклицал голос покойного в заранее записанном аудиосообщении, воспроизведенном через динамик.

Слезы скорбящих родственников быстро превратились в смех. Дочь ушедшего из жизни шутника оставила в соцсети теплые слова о любимом отце.

«Последние желание моего отца. Он всегда был шутником и рассмешил нас всех, когда нам это было нужно. Я буду любить тебя всегда!» — цитирует трогательные слова дочки пранкера Irish Mirror.

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