Глава Абакана Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Об этом сообщает ИА REGNUM. По предварительной информации мэр Абакана попал в аварию в Красноярском крае, поблизости от города Минусинска.

«Он съезжал с кольца на своем „Форде Эксплоер“ и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево. Булакин скончался на месте», — цитирует агентство хакасский портал.

Гибель главы Абакана изданию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — говорится в сообщении.

Николай Булакин был переизбран на должность мэра Абакана в 2018 году.