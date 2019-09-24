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  4. Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей

Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей

, 13:21 56

Лидер группы Space потребовал от российского поп-короля компенсацию за подмоченную репутацию.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Французский певец и композитор Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства к Филиппу Киркорову, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу Пресненского суда Москвы. Соответчиками по иску указаны адвокат артиста Александр Добровинский ряд СМИ, в которых Киркоров и Добровинский сделали объявления с упоминанием имени Маруани.

Адвокат последнего Евгений Тарло подтвердил слова своего клиента: лидер Space считает, что ответчики представили его вымогателем. Ранее композитор заявил, что российский король эстрады украл у него песню «Жестокая любовь» и выставил Киркорову иск на 272 миллиона рублей. Этот суд француз проиграл, но дело на том не кончилось.

Как рассказал Тарло, Киркоров и Добровинский вели переговоры с Маруани о выплате компенсаций. В один момент они назначили певцу встречу в отделении банка и пригласили туда полицейских. Те якобы скрутили француза и увезли в участок, где иностранный исполнитель получил психологическую травму.

Помимо денежной компенсации истец потребовал принести ему извинения за обвинения в вымогательстве в СМИ, поскольку это порочит его доброе имя и деловую репутацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как французы атакуют Филиппа Киркорова, обвиняя в плагиате.

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