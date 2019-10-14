Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова в самом начале рабочей недели решила развлечь публику забавным видео, на котором она, стоя в саду на деревянном диске, бодро трясет всеми частями тела, как бы отплясывая цыганочку. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Понедельник предпочитаю начинать с танца!», — подписала она видео.

Поклонникам цыганочка явно понравилась, некоторые признаются, что тоже так хотят. Многие завидуют погоде — Рубцова живет с семьей в Сочи и ездит в столицу на съемки.

«Танец удался!»

«Да что за живчик наша девочка! Обожульки, наша красавица!»

«Тепло?» — пишут комментаторы.

«Вы так похудеете!» — беспокоится кто-то из фанатов.

«На то и расчет», — призналась Валентина.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Валентина Рубцова удивила подписчиков в Instagram, показав, как выглядит без косметики в свои 42 года.