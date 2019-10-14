Корреспондент программы «Известия» стал победителем конкурса МВД России «Щит и перо»

Итоги XVIII конкурса МВД России «Щит и перо» подвели в понедельник, 14 октября, в Москве. Победителем в номинации «Полиция доверия» стал корреспондент программы «Известия» мультимедийного информационного центра «Известия Северо-Запад» Дмитрий Акимов. Еще один наш коллега — корреспондент программы «Экстренный вызов 112» телеканала РЕН ТВ Ярослав Богат — был отмечен наградой в номинации «Честь. Долг. Мужество».
В церемонии награждения принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Приветствуя лауреатов, руководитель ведомства подчеркнул, что журналисты, которые объективно освещают непростую службу российских полицейских, вносят свой весомый вклад в укрепление доверия к защитникам правопорядка. Глава МВД также отметил, что министерство уже давно придерживается политики максимальной открытости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими — выпускниками ведомственных вузов.