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Корреспондент программы «Известия» стал победителем конкурса МВД России «Щит и перо»

, 19:05 54

Корреспондент программы «Известия» мультимедийного информационного центра «Известия Северо-Запад» Дмитрий Акимов удостоился награды в номинации «Полиция доверия».

Фото: Instagram @dim_aki

Итоги XVIII конкурса МВД России «Щит и перо» подвели в понедельник, 14 октября, в Москве. Победителем в номинации «Полиция доверия» стал корреспондент программы «Известия» мультимедийного информационного центра «Известия Северо-Запад» Дмитрий Акимов. Еще один наш коллега — корреспондент программы «Экстренный вызов 112» телеканала РЕН ТВ Ярослав Богат — был отмечен наградой в номинации «Честь. Долг. Мужество».

В церемонии награждения принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Приветствуя лауреатов, руководитель ведомства подчеркнул, что журналисты, которые объективно освещают непростую службу российских полицейских, вносят свой весомый вклад в укрепление доверия к защитникам правопорядка. Глава МВД также отметил, что министерство уже давно придерживается политики максимальной открытости.

«Мы стремимся, чтобы журналисты самых разных средств массовой информации оперативно получали сведения по всем интересующим вопросам. При этом не уходим от острых дискуссий и обсуждения актуальных тем. Поддерживаем смелые и креативные проекты. Главной целью нашей совместной деятельности является формирование в обществе уважения к закону, нетерпимости к его нарушениям, пропаганда принципа неотвратимости наказания», — заявил Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими — выпускниками ведомственных вузов.

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