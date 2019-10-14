Звезда K-pop найдена мертвой в своем доме в Сеуле

Бывшая участница девичьей группы F(x) Солли обнаружена мертвой в своем доме вблизи Сеула. По данным полиции, рядом с телом 25-летней девушки, настоящее имя — Чхве Чжин Ри, была найдена записка, которая, впрочем, не является предсмертной.

Как пишут южнокорейские СМИ, в соцсетях в адрес Солли поступали угрозы и оскорбления за ее вздорный характер.

Вместе с тем, правоохранители не исключают версию суицида, так как в 2016 году она уже была госпитализирована из-за попытки покончить с собой, напоминает Yonhap.

Солли покинула F(x) в 2015 году и занялась актерской карьерой. В частности, она снялась в нескольких популярных сериалах.

В память о девушке многие ее коллеги по музыкальному цеху отменили свои выступления в предстоящие дни.

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