Наташа Королева надеется на разум Зеленского и просит его пустить ее на Украину

Певица Наталья Королева написала на имя президента Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой разрешить ей въезд в страну, что посетить могилу своей бабушки.
Уроженке Незалежной, которая построила свою карьеру преимущественно в России, запретили пересекать границу в 2016 году сроком на пять лет.
Как написала Наташа в Instagram, когда ее 94-летняя бабушка на Украине узнала об этом, то очень горько плакала. Брат певицы даже записал видеообращение пожилой женщины, но та через неделю скончалась.
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Певица надеется, что с приходом к власти новой команды должны произойти изменения.
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Артистка добавила, что всегда ассоциировала себя с Незалежной.
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Подписчики артистки наперебой начали делиться своими историями, рассказывая о вынужденной разлуке с родственниками по вине киевского режима.
Ранее Наташа Королева поделилась с поклонниками видео со своим 17-летним сыном Архипом.