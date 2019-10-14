Наташа Королева надеется на разум Зеленского и просит его пустить ее на Украину

Певица Наталья Королева написала на имя президента Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой разрешить ей въезд в страну, что посетить могилу своей бабушки.

Уроженке Незалежной, которая построила свою карьеру преимущественно в России, запретили пересекать границу в 2016 году сроком на пять лет.

Как написала Наташа в Instagram, когда ее 94-летняя бабушка на Украине узнала об этом, то очень горько плакала. Брат певицы даже записал видеообращение пожилой женщины, но та через неделю скончалась.

« Сегодня в день ее рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! » — подписала она ролик.

Певица надеется, что с приходом к власти новой команды должны произойти изменения.

« К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского », — написала она.

Артистка добавила, что всегда ассоциировала себя с Незалежной.

« Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! » — отметила она.

Подписчики артистки наперебой начали делиться своими историями, рассказывая о вынужденной разлуке с родственниками по вине киевского режима.

Ранее Наташа Королева поделилась с поклонниками видео со своим 17-летним сыном Архипом.