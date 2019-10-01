Наташа Королева на своей странице в Instagram поздравила подписчиков с Международным днем музыки, который отмечается 1 октября. 46-летняя заслуженная артистка РФ сопроводила свой пост видеороликом с 17-летним сыном Архипом Глушко усердно играющим на электропиано.
«С днем музыки!» — написала Наташа Королева под своей публикацией.
Судя по хэштегам, которые знаменитость прописала в посте, можно предположить, что она гордится своим подросшим ребенком.
Подписчики Наташи Королевой в комментариях пожелали Архипу успехов в творчестве и отметили, что он — мамина гордость.
«Молодец! Желаю творческих успехов!»
«Красивый сыночек»;
«Какой умничка!»
«Мамина гордость!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева в «позе ежика» продемонстрировала пышный бюст.