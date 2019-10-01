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  4. «Мамина гордость»: Наташа Королева похвасталась в сети сыном-пианистом — видео

«Мамина гордость»: Наташа Королева похвасталась в сети сыном-пианистом — видео

, 18:58 Видео 800

Заслуженная артистка РФ выложила в Instagram ролик, на котором Архип Глушко играет на электропиано.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star, ТАСС /Фадеичев Сергей

Наташа Королева на своей странице в Instagram поздравила подписчиков с Международным днем музыки, который отмечается 1 октября. 46-летняя заслуженная артистка РФ сопроводила свой пост видеороликом с 17-летним сыном Архипом Глушко усердно играющим на электропиано.

«С днем музыки!» — написала Наташа Королева под своей публикацией.

Instagram @koroleva__star

Судя по хэштегам, которые знаменитость прописала в посте, можно предположить, что она гордится своим подросшим ребенком.

Подписчики Наташи Королевой в комментариях пожелали Архипу успехов в творчестве и отметили, что он — мамина гордость.

«Молодец! Желаю творческих успехов!»

«Красивый сыночек»;

«Какой умничка!»

«Мамина гордость!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева в «позе ежика» продемонстрировала пышный бюст.

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