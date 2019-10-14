«20 голых мужчин и женщин»: Волочкова не могла уснуть после похода в театр

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram рассказала, как произошло ее знакомство с миром современного искусства. Звезда несколько лет работала в Большом театре и привыкла к тому, что сцена — «это трижды святое место», однако новый спектакль Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер» развенчал стереотипы артистки, пишет «Утро.ру».
По словам теледивы, вместо красоты и изящества, она увидела на сцене «омерзительный эпатаж». Волочкова настолько была потрясена театральным зрелищем, что не стала ждать окончания спектакля и покинула зал. Больше всего балерину потрясло то, что актеры появлялись перед зрителями абсолютно обнаженными. По мнению светской львицы, это отпугнуло посетителей «Гоголь-центра».
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Театральное действо настолько шокировало звезду, что, вернувшись домой, она даже не могла уснуть, в чем призналась подписчикам. По словам Волочковой, в «Гоголь-центре» она столкнулась с настоящим «извращением», для которого предусмотрены другие места, однако отнюдь не театральная сцена.
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В завершение своего пассажа Волочкова отметила, что подписчики критикуют ее фото в купальниках в то время, как объект, который действительно заслуживает осуждения — это стремительно меняющийся мир искусства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной.