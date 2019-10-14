«20 голых мужчин и женщин»: Волочкова не могла уснуть после похода в театр

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram рассказала, как произошло ее знакомство с миром современного искусства. Звезда несколько лет работала в Большом театре и привыкла к тому, что сцена — «это трижды святое место», однако новый спектакль Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер» развенчал стереотипы артистки, пишет «Утро.ру».

По словам теледивы, вместо красоты и изящества, она увидела на сцене «омерзительный эпатаж». Волочкова настолько была потрясена театральным зрелищем, что не стала ждать окончания спектакля и покинула зал. Больше всего балерину потрясло то, что актеры появлялись перед зрителями абсолютно обнаженными. По мнению светской львицы, это отпугнуло посетителей «Гоголь-центра».

« Но представьте, когда на протяжение всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин… Причем абсолютно бесформенных, скачущих, прыгающих вприсядку… Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико, простите », — возмущалась знаменитость.

Театральное действо настолько шокировало звезду, что, вернувшись домой, она даже не могла уснуть, в чем призналась подписчикам. По словам Волочковой, в «Гоголь-центре» она столкнулась с настоящим «извращением», для которого предусмотрены другие места, однако отнюдь не театральная сцена.

« По возвращению домой не могла уснуть полночи. Это был шок !» — поделилась артистка.

Instagram @volochkova_art

В завершение своего пассажа Волочкова отметила, что подписчики критикуют ее фото в купальниках в то время, как объект, который действительно заслуживает осуждения — это стремительно меняющийся мир искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной.