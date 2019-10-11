  1. Пятый канал
  4. Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной

Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной

, 12:26 Фото 274

Балерина выложила в сеть снимок, на котором без макияжа лежит в постели шикарного особняка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова не раз просила интернет-пользователей не лезть в ее постель. Тем не менее постель балерины продолжает приковывать внимание поклонников, поскольку фотографиями оттуда периодически делится она сама.

В очередной раз светская львица показала убранство особняка, в котором проводит время с любимым мужчиной. Преданные подписчики ее страницы в Instagram уже видели эту огромную, усыпанною позолотой белую комнату. На новом снимке Волочкова лежит на диване без макияжа, явно спросонок, но в хорошем расположении духа.

Instagram @volochkova_art

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам — тоже», — заметила балерина.

Автор поста привычно не открыла личность избранника. Впрочем, знакомые с подробностями жизни артистки — опять-таки из ее же аккаунта в соцсети — знают имя и род занятий предполагаемого бойфренда. Как считают поклонники, его зовут Малик, он уроженец Чечни и начальник охраны в СПА-центре, который регулярно посещает балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

12:43
СК РФ опубликовал допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
12:26
Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной
12:14
Последняя попытка: в ДНР вновь пустили сигнальную ракету с предложением мира
12:10
11 октября — Международный день девочек
11:56
Внук Гагарина возглавил новый аэропорт в Хабаровске
11:40
Просто монстры! Болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020

Сейчас читают

Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев