Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной

Анастасия Волочкова не раз просила интернет-пользователей не лезть в ее постель. Тем не менее постель балерины продолжает приковывать внимание поклонников, поскольку фотографиями оттуда периодически делится она сама.

В очередной раз светская львица показала убранство особняка, в котором проводит время с любимым мужчиной. Преданные подписчики ее страницы в Instagram уже видели эту огромную, усыпанною позолотой белую комнату. На новом снимке Волочкова лежит на диване без макияжа, явно спросонок, но в хорошем расположении духа.

Instagram @volochkova_art

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам — тоже», — заметила балерина.

Автор поста привычно не открыла личность избранника. Впрочем, знакомые с подробностями жизни артистки — опять-таки из ее же аккаунта в соцсети — знают имя и род занятий предполагаемого бойфренда. Как считают поклонники, его зовут Малик, он уроженец Чечни и начальник охраны в СПА-центре, который регулярно посещает балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца.