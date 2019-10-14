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Вспышку сибирской язвы могут зарегистрировать в Дагестане — жуткие фото

, 21:36 Фото 93

Сразу несколько жителей региона заразились опаснейшей инфекцией.

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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир; 5-tv.ru

У нескольких жителей Новолакского района Дагестана были выявлены случаи заражения сибирской язвой. Врачи подозревают вспышку заболевания в регионе.

Как стало известно 5-tv.ru, инфекционная болезнь могла распространиться после забоя крупного рогатого скота. Отправленное на продажу в Каспийск мясо изъято.

Пациенты с признаками кожной формы сибирской язвы госпитализированы. У зараженных наблюдаются воспаления на руках. Точное количество пострадавших на данный момент не известно. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Казахстане 11 сентября. В этот день в детскую инфекционную больницу поступили сразу три жителя сел Жамбылской области. У пациентов были жалобы на воспаления на кистях рук.

Вспышку сибирской язвы могут зарегистрировать в Дагестане — жуткие фото

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