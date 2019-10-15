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  4. Судьба «Сватов»: Почему актеры бегут из сериала и дождутся ли зрители продолжения

Судьба «Сватов»: Почему актеры бегут из сериала и дождутся ли зрители продолжения

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В 2017 году съемки популярной кинокартины были приостановлены. Спустя два года режиссер заявил, что поклонники вскоре смогут увидеть любимых героев. Тем не менее ожидания публики не оправдались.

Фото: www.globallookress.com / Ekaterina Tsvetkova

Популярный комедийный сериал студии «Квартал 95» — «Сваты» — шесть сезонов которого продюсировал президент Украины Владимир Зеленский, переживает не лучшие времена. Зрители с нетерпением ждали продолжения кинокартины, однако в 2017 году создатели ленты объявили о прекращении съемок. В это же время Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов сериала и запретило показ «Сватов» на территории страны.

Весной 2019-го ситуация изменилась. Суд отменил запрет на демонстрацию киноленты, а ее режиссер — Андрей Яковлев — заявил, что работа над картиной начнется в конце года с нуля. Поклонники ждали первых новостей о работе над сериалом, однако, вместо этого, в сети поползли слухи о том, что актеры, исполнившие главные роли в «Сватах», разбегаются.

Якобы Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева по неизвестным причинам прекращают сниматься в комедийной ленте. Впоследствии сплетни относительно Артемьевой не подтвердились, зато Добрынин рассказал, что покинул проект из-за «постоянных издевательств» над своим героем и необходимости играть «вечно побитую собаку, алкаша и неудачника», пишет «Газета.ru».

В то же время на Украине поднялась новая волна возмущений по поводу показа сериала. Глава Госкино Филипп Ильенко записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором потребовал запретить демонстрацию киноленты на телеканале «1+1».

Несмотря на эти новости, актеры «Сватов» утверждают, что съемки седьмого сезона полюбившегося сериала все-таки ведутся. Ранее Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, рассказал, что сейчас уже готова половина сезона.

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