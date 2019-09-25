«Нет ничего, кроме добра»: Добронравов рассказал о седьмом сезоне сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале «Сваты» Ивана Будько, в интервью «Известиям» рассказал о работе над седьмым сезоном кинокартины. Звезда признался, что однажды предложил коллегам приостановить съемочный процесс, однако увидев неподдельный интерес зрителей к киноленте, осознал, что работу над сериалом нельзя прекращать.

«Не устал. В „Сватах“ великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в нем нет ничего, кроме добра», — отметил артист, говоря о сюжете комедийной картины.

Добронравов добавил, что в новом сезоне сериала его поклонники смогут вновь увидеть любимых героев, однако работа над ним еще не завершена. На данный момент съемки приостановлены.

«Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона», — рассказал актер.

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