Нефтяная компания Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию

Саудовская госкомпания Saudi Aramco — один из крупнейших в мире производителей нефти, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании «Новомет» у «Роснано», сообщает Интерфакс.

Об этом стало известно в Эр-Рияде во время российско-саудовского инвестиционного форума. Объявление прозвучало в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда.

«Роснано» планирует продать свою долю за сумму в пределах 200 миллионов долларов. Сделка с «Новометом», одним из ведущих производителей высокотехнологичного нефтепогружного оборудования, — первая совместная инвестиция РФПИ и Saudi Aramco. Она станет пробным проектом по допуску инвесторов из Саудовской Аравии на российский рынок и первым шагом для локализации в перспективе российского бизнеса на Ближнем Востоке.

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