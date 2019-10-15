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«Гречка с котлеткой»: Собчак пародирует Рудковскую пролетарским завтраком

, 7:22 Фото 219

Светская львица предпочитает с утра традиционную сытную пищу.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак не вытерпела череды публикаций Яны Рудковской в Instagram о своих завтраках и показала, каков же ее первый прием пищи за день.

Продюсер Билана с завидной регулярностью делится с подписчиками снимками стола в своей гостиной с утренними яствами. Завтраки Яны состоят преимущественно из фруктов, ягод и сладостей, а рядом непременно стоят изысканные букеты живых цветов.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ксения Собчак ответила на это «по-пролетарски» и разместила свое фото, на котором уминает за обе щеки гречу с котлетами.

«Ну что, Яночка, сьела? Вот это я понимаю рубрика „мои завтраки“, а у тебя непонятно что вообще!» — шутливо подписала она снимки.

Instagram @xenia_sobchak

Одним из первых пост светской львицы прокомментировал супруг Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин.

«Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество».

Остальные же подписчики принялись спорить, а так ли полезен столь сытный прием пищи с утра, но в целом большинство согласились, что «гречка с котлеткой — очень даже».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская станет главной героиней нового проекта, над которым работает Ксения Собчак. Она планирует запустить новое реалити-шоу о жизни супруги фигуриста Евгения Плющенко.

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