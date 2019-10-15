«Гречка с котлеткой»: Собчак пародирует Рудковскую пролетарским завтраком

Ксения Собчак не вытерпела череды публикаций Яны Рудковской в Instagram о своих завтраках и показала, каков же ее первый прием пищи за день.
Продюсер Билана с завидной регулярностью делится с подписчиками снимками стола в своей гостиной с утренними яствами. Завтраки Яны состоят преимущественно из фруктов, ягод и сладостей, а рядом непременно стоят изысканные букеты живых цветов.
Ксения Собчак ответила на это «по-пролетарски» и разместила свое фото, на котором уминает за обе щеки гречу с котлетами.
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Одним из первых пост светской львицы прокомментировал супруг Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин.
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Остальные же подписчики принялись спорить, а так ли полезен столь сытный прием пищи с утра, но в целом большинство согласились, что «гречка с котлеткой — очень даже».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская станет главной героиней нового проекта, над которым работает Ксения Собчак. Она планирует запустить новое реалити-шоу о жизни супруги фигуриста Евгения Плющенко.