«Гречка с котлеткой»: Собчак пародирует Рудковскую пролетарским завтраком

Ксения Собчак не вытерпела череды публикаций Яны Рудковской в Instagram о своих завтраках и показала, каков же ее первый прием пищи за день.

Продюсер Билана с завидной регулярностью делится с подписчиками снимками стола в своей гостиной с утренними яствами. Завтраки Яны состоят преимущественно из фруктов, ягод и сладостей, а рядом непременно стоят изысканные букеты живых цветов.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ксения Собчак ответила на это «по-пролетарски» и разместила свое фото, на котором уминает за обе щеки гречу с котлетами.

« Ну что, Яночка, сьела? Вот это я понимаю рубрика „мои завтраки“, а у тебя непонятно что вообще! » — шутливо подписала она снимки.

Instagram @xenia_sobchak

Одним из первых пост светской львицы прокомментировал супруг Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин.

« Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество ».

Остальные же подписчики принялись спорить, а так ли полезен столь сытный прием пищи с утра, но в целом большинство согласились, что «гречка с котлеткой — очень даже».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская станет главной героиней нового проекта, над которым работает Ксения Собчак. Она планирует запустить новое реалити-шоу о жизни супруги фигуриста Евгения Плющенко.