Видео: машина с мигалкой сбила ребенка в центре Москвы

Уличная камера наружного наблюдения зафиксировала ЧП в центре Москвы: автомобиль с мигалкой сбил 13-летнего мальчика.

Кадры инцидента попали в распоряжение 5-tv.ru. На них видно, как подросток оказался на проезжей части в неположенном месте. Он двигался с тротуара к автобусной остановке. Попасть на нее по правилам было возможно, преодолев несколько пешеходных переходов. Юноша решил сократить это расстояние и направился напрямик.

Мальчик вышел на дорогу между двумя автобусами. В этот момент мимо проезжала машина с синим проблесковым маячком. Водитель не заметил появление парня на пути. Автомобиль сбил его правым боком.

По информации РЕН ТВ, происшествие случилось на Сретенке. В результате ребенок попал в больницу с переломами ноги и ключицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Иномарка на трассе сбила пешехода. Водитель скрылся. По осколкам машины удалось выяснить, что машина принадлежит бизнес-леди из Карелии. Сама она категорически отрицает свою причастность.