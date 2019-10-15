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  4. Самолечение — опасно. В России начался сезон ОРВИ

Самолечение — опасно. В России начался сезон ОРВИ

, 2:28 Эфирная новость 32

Человеческий организм и каждое новое заболевание имеют свои особенности. Без медицинского образования и лабораторных анализов ставить диагнозы опасно для жизни.

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Фото, видео: ТАСС/Maurizio Gambarini, 5-tv.ru

Эпидемия гриппа началась на две недели раньше обычного. Так считают фармацевты, ведь россияне бросились скупать противовирусные лекарства. Именно рост посещаемости аптек, а не поликлиник, традиционно оказывается тревожным сигналом.

Но еще большее беспокойство вызывает привычка заболевших заниматься самолечением. В Петербурге сейчас выясняют причины гибели трехлетнего ребенка, которого несколько дней не показывали врачу, несмотря на высокую температуру. Подробнее смотрите в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Зименкина.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий.

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