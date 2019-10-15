Эпидемия гриппа началась на две недели раньше обычного. Так считают фармацевты, ведь россияне бросились скупать противовирусные лекарства. Именно рост посещаемости аптек, а не поликлиник, традиционно оказывается тревожным сигналом.

Но еще большее беспокойство вызывает привычка заболевших заниматься самолечением. В Петербурге сейчас выясняют причины гибели трехлетнего ребенка, которого несколько дней не показывали врачу, несмотря на высокую температуру. Подробнее смотрите в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Зименкина.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий.