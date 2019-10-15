Брэд Питт не смог примириться со старшим сыном. Всему виной нетрезвая выходка три года назад

Звезда Голливуда Брэд Питт пребывает в крайне подавленном состоянии после неудачных попыток возобновить контакт с приемным сыном Мэддоксом, пишет американский таблойд US Weekly. Мама 18-летнего парня, экс-супруга актера Анджелина Джоли не раз пыталась примирить их, но молодой человек не изменил позиции.

Отношения Питта с молодым человеком остаются напряженными на протяжении трех лет. В 2016 году между ними произошла ссора во время возвращения семейства из Франции. В пылу гнева нетрезвый актер поднял на наследника руку. С тех пор Мэддокс отказывается общаться с отцом даже по телефону, и именно он уговорил актрису подать на развод.

Сейчас юноша живет и учится в Сеуле. Он охотно встречается с матерью, но не делает никаких шагов для воссоединения с отцом. Тем временем раскаявшийся Питт теряет надежду на примирение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.