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Брэд Питт не смог примириться со старшим сыном. Всему виной нетрезвая выходка три года назад

, 4:29 22

Актер убит горем из-за того, что все его попытки восстановить связь с Мэддоксом напрасны.

Фото: www.globallookpress.com /Tomoko Tanaka

Звезда Голливуда Брэд Питт пребывает в крайне подавленном состоянии после неудачных попыток возобновить контакт с приемным сыном Мэддоксом, пишет американский таблойд US Weekly. Мама 18-летнего парня, экс-супруга актера Анджелина Джоли не раз пыталась примирить их, но молодой человек не изменил позиции.

Отношения Питта с молодым человеком остаются напряженными на протяжении трех лет. В 2016 году между ними произошла ссора во время возвращения семейства из Франции. В пылу гнева нетрезвый актер поднял на наследника руку. С тех пор Мэддокс отказывается общаться с отцом даже по телефону, и именно он уговорил актрису подать на развод.

Сейчас юноша живет и учится в Сеуле. Он охотно встречается с матерью, но не делает никаких шагов для воссоединения с отцом. Тем временем раскаявшийся Питт теряет надежду на примирение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.

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