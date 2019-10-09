5-tv.ru публикует видео с места взрыва газовой трубы в центре Петербурга

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места взрыва газовой трубы. ЧП произошло после полуночи в среду, 9 октября, в жилом многоквартирном доме на улице Моисеенко, 15/17. Сведения о погибших и пострадавших в результате инцидента пока не поступали, из дома были эвакуированы 18 человек.

На месте работали спасатели и пожарные, так как огонь проник на первые два этажа пятиэтажки. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Обстоятельства ЧП уточняются. По словам местных жителей, что ремонт газовой трубы, проложенной по улице Моисеенко, идет больше трех недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа.