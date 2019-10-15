«Больше Анина заслуга»: Тимур Родригез раскрыл секрет счастливого брака

Шоумен и актер Тимур Родригез раскрыл секрет счастливого брака. Комик уже 12 лет женат на Анне Девочкиной, но их отношения не потеряли тепла за столь долгий срок. Больше того, за это время пара ни разу не дала ни одного повода для сплетен и слухов об интригах на стороне.

«Мне кажется, это все-таки больше Анина заслуга. Но не буду преуменьшать свою, мне тоже ни разу не хотелось каких-то радикальных мер в моменты разногласий», — сказал артист, отпраздновавший 14 октября свое 40-летие.

Он признался, что в некоторые моменты «страшно ссорился» с женой. Они оба слишком эмоциональные, поэтому не всегда могут все обсудить в спокойной манере.

«Мы, бывает, взрываемся. Но даже когда переходим на „высокий градус“, то только потому, что друг другу небезразличны», — заявил Родригез в интервью журналу Hello в честь своего юбилея.

Шоумен добавил, что они с женой идеально подходят друг к другу. Это доказывает то, что у них получается создавать много хорошего вместе. В качестве примера Родригез привел детей и красивый дом.

«Многие, заходя к нам, падают в обморок от красоты. И мы несем их в гостевые комнаты, где, очнувшись, они тут же отключаются снова, потому что некрасивых помещений в нашем доме нет», — пошутил он.

Как писал 5-tv.ru, ранее Тимур Родригез принял участие в программе «Утренний гость». Он рассказал, что с иронией воспринимает комплименты о своей красоте.