В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии

Русофобские настроения у части жителей стран Балтии уже в генах. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

Булаев отметил, что случаи запугивания граждан России, желающих проголосовать за рубежом, происходят ежегодно.

«Русофобское настроение у прибалтов, это уже прям у некоторых, да, в генах. Они думают, что это как раз то, на что они должны потратить свою жизнь», — сказал зампредседателя ЦИК.

Булаев также сообщил, что третий день голосования проходит спокойно. По его словам, после второго дня явка была достаточно высокой, однако подводить итоги по отдельным регионам пока рано.

«Полет идет штатно. <…> Через час начнется уже подсчет голосов, подведение итогов голосования. Поэтому я надеюсь, что все комиссии, конечно, уставшие, проведут на самом высоком профессиональном уровне главный этап», — отметил он.

Зампред ЦИК добавил, что результаты выборов станут известны после закрытия последнего избирательного участка в Калининградской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии и Эстонии оказывается давление на граждан России, которые хотят принять участие в выборах в Госдуму. Правоохранители этих стран находятся у российских дипломатических представительств, проверяют документы у посетителей и фиксируют сведения о них.

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