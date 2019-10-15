Дерзкое ограбление в Сан-Франциско. Неизвестный среди бела дня похитил из художественной галереи гравюру Сальвадора Дали — «Горящий жираф».

Вора сняли камеры видеонаблюдения. Он спокойно зашел в зал, где проходила выставка, снял картину с мольберта, и также неторопливо вышел. Все произошло буквально за 30 секунд.

Стоимость похищенной гравюры оценили в 20 тысяч долларов. Но, по словам искусствоведов, вору вряд ли удастся ее продать. Она слишком хорошо известна коллекционерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где хранилась похищенная картина Куинджи «Крым. Ай-Петри».