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  4. Одну из самых известных гравюр Дали похитили в Сан-Франциско — видео

Одну из самых известных гравюр Дали похитили в Сан-Франциско — видео

, 15:59 Эфирная новость 1

Похититель зашел днем на выставку в художественной галереи и украл знаменитое художественное произведение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru

Дерзкое ограбление в Сан-Франциско. Неизвестный среди бела дня похитил из художественной галереи гравюру Сальвадора Дали — «Горящий жираф».

Вора сняли камеры видеонаблюдения. Он спокойно зашел в зал, где проходила выставка, снял картину с мольберта, и также неторопливо вышел. Все произошло буквально за 30 секунд.

Стоимость похищенной гравюры оценили в 20 тысяч долларов. Но, по словам искусствоведов, вору вряд ли удастся ее продать. Она слишком хорошо известна коллекционерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где хранилась похищенная картина Куинджи «Крым. Ай-Петри».

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