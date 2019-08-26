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Стало известно, как и где хранилась похищенная картина Куинджи

, 18:42 35

Свидетель по делу о краже полотна «Крым. Ай-Петри» рассказал в суде подробности преступления.

Фото : РИА Новости / Пресс-служба Третьяковской галереи

Тема:
Кража картины Куинджи 34

Свидетель по делу о краже картины Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри» из Третьяковской галереи Сергей Терещенко в ходе допроса в Замоскворецком суде Москвы рассказал, как и где хранилось похищенное полотно, сообщает ТАСС.

По словам мужчины, он не догадывался о том, что именно привез ему обвиняемый Денис Чуприков. Свидетель отметил, что предполагаемый преступник попросил его подержать в подвале, используемом под склад, некую вещь, завернутую в куртку. При этом, никаких подозрений у него не возникло.

«Мы работали вместе с Чуприковым, у нас сложились дружеские отношения, и он периодически хранил у нас в подвале шины. В конце января он привез с собой некую вещь, которая была завернута в черную синтетическую куртку и попросил подержать ее подвале некоторое время. Что было в этой куртке, я не знал и подумал, что это ноутбук, а впоследствии оказалось, что это украденная картина. Я давно знал Чуприкова, и никаких подозрений у меня не возникло», — сказал Терещенко.

Мужчина добавил, что спустя некоторое время к нему приехали полицейские и потребовали открыть подвал, где была обнаружена и изъята украденная картина.

27 января Денис Чуприков похитил из зала Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри». По горячим следам правоохранительные органы задержали похитителя в Подмосковье. Спустя два дня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах.

Тема:
Кража картины Куинджи 34
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