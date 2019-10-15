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  4. «Включай свой лалилалай!» Киркоров забавно поздравил Баскова с днем рождения

«Включай свой лалилалай!» Киркоров забавно поздравил Баскова с днем рождения

, 10:35 Видео 278

«Натуральному блондину» сегодня исполняется 42 года. Отмечать праздник он, похоже, собрался в Монте-Карло.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov, @nikolaibaskov

Сегодня, 15 октября, день рождения у Николая Баскова, ему исполняется 42 года. Одним из первых его поздравил друг и партнер по нашумевшему клипу на песню «Ибица» Филипп Киркоров. Собственно, фрагмент именно этой композиции Киркоров и использовал для поздравления, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ибица! И биться сердце стало чаще! С днем рождения, мой дорогой друг Николай! Включай свой лалилалай!!!», — подписал ролик артист.

«Благодарю мой дорогой друг. Стеснение пропало и градус повышен», — сразу же отчитался Басков.

«Только вперед!!! Обожаю тебя!», — добавил Киркоров уже в комментариях.

К поздравлению присоединились сотни подписчиков, желающих всяческих благ сразу обоим.

«С радостью присоединяемся к поздравлениям в адрес вашего друга и напарника по столь полюбившейся „Ибице“! Обожаем все ваши совместные шутки и баловство»;

«Без Николая, как и без Филиппа, было бы, наверное, скучновато в стране»;

«Филипп, какой вы молодец! Всех поздравляете и от чистого сердца», — пишут фанаты.

Сам именинник между тем опубликовал в своем Instagram видео из королевского люкса в Монте-Карло, где, как он объясняет, «остановился на несколько дней».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на свадьбе звезды шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и предпринимателя Владимира Чопова Николай Басков заработал три миллиона рублей.

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