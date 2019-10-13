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  4. Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной три миллиона рублей

Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной три миллиона рублей

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По словам гостей, они «смеялись до одурения» от шуток обладателя «золотого» голоса России.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Грандиозное торжество по поводу бракосочетания победительницы телешоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова прошло в роскошном итальянском местечке, расположенном на берегу озера Комо. Празднество решили отметить на старинной вилле Balbiano. Гостей на свадьбе было много, и всех их нужно было развлекать. Для этого из столицы был «выписан» обладатель «золотого» голоса Николай Басков.

Дима Билан, который пришел на свадьбу, чтобы поздравить Дарью Клюкину и ее возлюбленного, очень тепло отозвался о Николае Баскове, как о ведущем.

«Николай вел программу — много шутил и пел, мы все смеялись до одурения!» — цитирует певца КP.RU.

За свою работу «тамадой» Николай Басков берет с молодоженов от трех миллионов рублей. Однако, судя по многочисленным кадрам в соцсетях со свадьбы Дарьи Клюкиной, становится понятным — певец «стоит своих денег».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Басков иронично пошутил над поймавшей букет девушкой на свадьбе Клюкиной.

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