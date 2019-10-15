Мясо зараженного сибирской язвой быка в Дагестане ушло на продажу

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. У двоих диагноз подтвердился. Врачи считают, что опасная инфекция передалась через мясо больного быка.

Источник удалось установить, но тревожит то, что зараженная партия уже отправлена на продажу.

Врачи со специальными повязками на лицах забирают еще двух инфицированных. У этой супружеской пары появились зудящие покраснения на руках — первый симптом заражения смертельно опасной сибирской язвой.

Трое уже в республиканской инфекционной больнице в Махачкале. У них на руках проявилась уже следующая стадия болезни — маленькие черные язвы. Состояние больных средней степени тяжести.

Тему продолжит — Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве Дагестана рассказали о заболевших сибирской язвой.