В Петербурге начали реставрировать уникальный «Папанинский» автомобиль

В Петербурге приступили к реставрации уникального автомобиля, неофициально его называют «папанинским». Хотя на нем ездили и другие пионеры «русского севера». Уникальный грузовик НАТИ-В с резиновыми гусеницами был изготовлен в нескольких экземплярах специально для первой в мире дрейфующей станции Папанина.

Машины 80 лет простояли на крайней точке суши — острове Рудольфа, архипелага земля Франца Иосифа, где был когда-то аэродром, с которого забрасывали папанинцев на льдину.

Сохранилась техника, благодаря, в том числе, суровому климату — большую часть времени стояли под сугробами, шторма их, конечно, потрепали, медведи использовали как когтеточку. Кстати эти отметины Арктики решено сохранить при реставрации. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов оценил масштаб работ. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте.