Невеста Тимати опубликовала интригующий снимок без «беременного» живота

Девушка опубликовала свою старую фотографию в Instagram. На снимке она еще с плоским животом, а в качестве комментария Анастасия добавила смайлик песочных часов. Подписчики подумали, что девушка уже стала мамой, Анастасия поспешила их успокоить и добавила комментарий.

«НЕ РОДИЛА. Я просто выставила старый снимок» — резко ответила Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчиков из окружения девушки реакция поклонников рассмешила.

«Насть, твоих родов ждут больше, чем выборы президента в США» — посмеялась одна из них.

23-летняя гражданская жена Тимати находится на девятом месяце беременности. Общественность следит за каждым шагом Решетовой, ведь со дня на день она должна родить рэперу второго ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Решетова готовится к рождению первенца.