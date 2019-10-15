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  4. Невеста Тимати опубликовала интригующий снимок без «беременного» живота

Невеста Тимати опубликовала интригующий снимок без «беременного» живота

, 19:33 Фото 414

Фото Анастасия Решетова сопроводила изображением песочных часов. Поклонники всполошились.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Девушка опубликовала свою старую фотографию в Instagram. На снимке она еще с плоским животом, а в качестве комментария Анастасия добавила смайлик песочных часов. Подписчики подумали, что девушка уже стала мамой, Анастасия поспешила их успокоить и добавила комментарий.

«НЕ РОДИЛА. Я просто выставила старый снимок» — резко ответила Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчиков из окружения девушки реакция поклонников рассмешила.

«Насть, твоих родов ждут больше, чем выборы президента в США» — посмеялась одна из них.

23-летняя гражданская жена Тимати находится на девятом месяце беременности. Общественность следит за каждым шагом Решетовой, ведь со дня на день она должна родить рэперу второго ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Решетова готовится к рождению первенца.

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