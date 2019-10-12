Йога, музыка, папа. Пассия Тимати рассказала, как готовится к рождению первенца

Модель Анастасия Решетова ждет ребенка от Тимати в ближайшие дни, пишет Teleprogramma.pro. С начала лета она делится с подписчиками в Instagram фотографиями своего растущего живота и впечатлениями от предвкушения материнства. Как рассказала девушка, она уделяет много внимания воспитанию первенца с первых месяцев беременности.

«Многие задумываются о будущей профессии малыша, когда он еще слегка виден на УЗИ, а по мере приближения дня „Х“ подготовка к поступлению в Гарвард уже идет полным ходом. Мы, конечно, не планируем растить вундеркинда с пеленок, но я на протяжении почти всего срока старалась уделять время для внутриутробного воспитания малыша», — поведала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель часто дает ребенку в чреве послушать классическую музыку – считается, что она расслабляет и уберегает от стресса. С пятого месяца плод может слышать все из утробы. Также до рождения у него развиваются тактильные ощущения. Поэтому будущая мама общается с будущим наследником вербально и через прикосновения, а еще следит, чтобы этим же занимался папа.

Девушка верит, что посещение йоги, различных выставок, кино и театра впоследствии скажется на ребенке и привьет ему художественный вкус.

«Для себя я поняла, что в процессе внутриутробного воспитания ребенка самое важное —наладить контакт малыша и родителей, а остальное, вместе с тремя языками и учебником истории приложится позже», — поделилась Решетова

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