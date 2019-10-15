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Молодая помощница Петросяна объяснила, откуда у нее «обручальное» кольцо

, 22:43 Фото 158

Поклонники давно подозревают, что юморист сделал Татьяне Брухуновой предложение.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Личный помощник юмориста Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова объяснила наличие на ее пальце дорогого кольца, напоминающего подписчикам обручальное. Фолловеры уже длительное время подозревают — комик сделал молодой девушке предложение руки и сердца. В комментариях к новому посту подруга популярного артиста поведала фанатам, что кольцу, оказывается, уже много лет.

«Мне вот любопытно: почему кольцо вызывает такой резонанс? Этому кольцу много лет. Оно есть на фотографиях пятилетней давности. Но сейчас вдруг стало мега популярным», — написала знаменитость.

Instagram @bruhunova

Однако поклонники Евгения Петросяна так просто не сдаются и продолжают муссировать слухи о его романтических отношениях с Татьяной Брухуновой. Недавно юморист потратил полмиллиона рублей на романтическое путешествие с возможной возлюбленной, что только подогрело слухи о предстоящей свадьбе парочки.

К тому же, в последнее время 74-летний юморист стал уделять внимание своей физической форме, посещать фитнес-зал, а также полностью сменил имидж и закупился молодежными вещами.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, несмотря на многочисленные сплетни вокруг своих персон, до сих пор не подтвердили возможный роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова может подарить Петросяну ребенка.

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