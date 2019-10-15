Волочкова намекнула на свадьбу с Басковым прямо в день его рождения

«Золотой голос России» Николай Басков отпраздновал 43-ий день рождения. Певца поспешили поздравить коллеги по цеху — именитые звезды отечественного шоу-бизнеса. Желание порадовать именинника теплыми словами не обошло и Анастасию Волочкову. Правда, сделала это известная балерина в свойственной ей оригинальной и провокационной манере. Танцовщица опубликовала в Instagram общий снимок с музыкантом, сопроводив публикацию интригующими словами о возможном торжестве по случаю бракосочетания.

«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днем нашей свадьбы? Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они — мой оберег!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

По неподтвержденным данным Николай Басков и Анастасия Волочкова начали встречаться в 2013 году. За романом скандальной звездной парочки следила вся страна. Но спустя два года счастливых отношений, знаменитости приняли решение расстаться. Однако между певцом и балериной до сих пор сохранились теплые дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова уверяет — роман с Басковым был настоящим.