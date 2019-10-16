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«Не могу больше так жить!»: назвавший себя сыном Цискаридзе юноша настаивает на ДНК-тесте

, 0:17 Фото 109

19-летний азербайджанец Тимур Акперов объявил себя единственным наследником артиста балета.

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Фото, видео: Instagram @tsiskaridze, @timactor1

Известный артист балета Николай Цискаридзе может обрести наследника. Об этом в Instagram сообщил сам предполагаемый сын звезды — 19-летний азербайджанец Тимур Акперов. Возможный ребенок популярного танцора пошел по стопам «отца»: его манит сцена и он поступил на актерский факультет Московского гуманитарного университета.

«Папа! Почему ты меня бросил?! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Я плачу, я не могу больше уже так жить! Ты меня кинул и даже не поинтересовался мной!» — написал «наследник» знаменитости в посте.

Instagram @timactor1

Тимур Акперов решил серьезно подойти к проблеме и настаивает на проведении теста ДНК. По мнению самоназванного наследника артиста, только генетический анализ может доказать — Николай Цискаридзе действительно его отец. По словам Акперова, «процесс уже запущен».

«Справедливость должна быть сильной!» — пишет в соцсетях молодой человек.

Многочисленные публикации, посвященные Николаю Цискаридзе, его возможный внебрачный сын сопровождает хэштэгами с названиями популярных ток-шоу и федеральных каналов. Очевидно так Тимур Акперов пытается обратить внимание общественности на свою проблему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына.

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