«Нам скрывать нечего»: Ягудин об операции Тотьмяниной в онкоцентре

В одном из столичных онкологических центров прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину. 37-летней спортсменке удалили опухоль в желчном пузыре. В настоящий момент жизни олимпийской чемпионки ничего не угрожает. Ситуацию с хирургическим вмешательством прокомментировал супруг знаменитости Алексей Ягудин. Фигурист опубликовал в Instagram видео, сопроводив ролик рассказом о состоянии возлюбленной.
По словам Алексея Ягудина, операция прошла удачно, и Татьяне Тотьмяниной предстоит лишь курс реабилитации. Супруг фигуристки поблагодарил всех неравнодушных поклонников за беспокойство и слова поддержки.
Кроме того, Алексей Ягудин опубликовал на своей страничке в Instagram в разделе сторис видео, на котором запечатлены дочки знаменитой пары. На записи девочки передают привет маме.
Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Татьяны Тотьмяниной рассказал о самочувствии фигуристки после операции.