«Нам скрывать нечего»: Ягудин об операции Тотьмяниной в онкоцентре

В одном из столичных онкологических центров прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину. 37-летней спортсменке удалили опухоль в желчном пузыре. В настоящий момент жизни олимпийской чемпионки ничего не угрожает. Ситуацию с хирургическим вмешательством прокомментировал супруг знаменитости Алексей Ягудин. Фигурист опубликовал в Instagram видео, сопроводив ролик рассказом о состоянии возлюбленной.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так — больше ничего и не добавить, все верно », — поделился артист.

По словам Алексея Ягудина, операция прошла удачно, и Татьяне Тотьмяниной предстоит лишь курс реабилитации. Супруг фигуристки поблагодарил всех неравнодушных поклонников за беспокойство и слова поддержки.

«Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо », — добавил фигурист.

Кроме того, Алексей Ягудин опубликовал на своей страничке в Instagram в разделе сторис видео, на котором запечатлены дочки знаменитой пары. На записи девочки передают привет маме.

«Привет, мама! Выздоравливай поскорее, мы тебя очень-очень любим и ждем дома!» — сказали девочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Татьяны Тотьмяниной рассказал о самочувствии фигуристки после операции.