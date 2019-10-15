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  4. Представитель Татьяны Тотьмяниной рассказал о самочувствии фигуристки после операции

Представитель Татьяны Тотьмяниной рассказал о самочувствии фигуристки после операции

, 15:16 35

Пиар-агент 37-летней спортсменки подтвердил, что Тотьмяниной удалили опухоль.

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Перенесшая операцию фигуристка Татьяна Тотьмянина чувствует себя хорошо. Об этом изданию Teleprogramma.pro рассказал пиар-агент спортсменки Анастасия Драпеко.

По словам представителя 37-летней знаменитости, олимпийская чемпионка перенесла операцию по удалению опухоли в желчном пузыре.

«Вы знаете, я как раз собиралась сейчас ей звонить и узнавать, как она себя чувствует. Насколько мне сообщили, у нее все хорошо. Операция прошла успешно», — цитирует издание Драпеко.

Пока неизвестно является ли новообразование, найденное у Татьяны Тотьмяниной злокачественной опухолью.

Это уже не первое хирургическое вмешательство, которое за последнее время переживает знаменитая фигуристка. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Тотьмянина впервые вышла в свет после пяти операций на ноге.

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