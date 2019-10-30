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Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером

Видео 43 810

Парочка набила одинаковые татуировки и пообнималась в публичном месте.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 655

В сети после выхода клипа «Лайкер» бурно обсуждается возможный роман поющей телеведущей Ольги Бузовой и популярного YouTube-блогера Давида Манукяна, больше известного как Дава. В видеоролике парочка сыграла влюбленных. Ни певица, ни звезда видеохостинга слухи о романтических отношениях не подтверждают, однако постоянно подогревают их.

Недавно поклонники Ольги Бузовой «застукали» любимицу в объятиях Давы у входа в московское метро. Певица сидела на коленях у блогера, а он нежно обнимал ее за бедра. Чувственный кадр папарацци тут же опубликовали в Instagram. Через некоторое время ряд изданий сообщили о том, что на запястьях звезды «Дома-2» и Манукяна появились одинаковые татуировки — знаки бесконечности.

 
 
 
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Публикация от Что Слушает Дава? (@dava_m_music)

Официального подтверждения романа нет, а пользователи соцсети уже вовсю комментируют отношения Ольги Бузовой и Давы. По мнению фолловеров, звездную пару разрушит разница в возрасте: 33-летняя певица могла влюбиться в юного 26-летнего кумира YouTube-юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова снялась в юмористическом видео Давида Манукяна.

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