«Просто улет!» Ольга Бузова показала самое неудачное свидание

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram новое видео, где показала свое неудачное свидание. Певица сняла совместный вайн с популярным блогером Давидом Манукяном. В кадре мужчина едет на лошади, а рядом идет Ольга. Внезапно артистка останавливается.

«Давид, мне нравится с тобой гулять!» — восклицает певица.

«Почему?» — недоуменно спрашивает Манукян.

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Поклонники оценили совместный вайн Ольги и Давида, а некоторые фолловеры и вовсе заподозрили их в отношениях.

«Ваши совместные вайны как отдельный вид искусства»;

«Очень нравятся вайны с Давой, клево смотритесь»;

«Обязательно снимать вайны с ним, просто улет! Очень смешно и стебно!»

«Вы вместе?» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова собирается купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей. Певице приглянулся особняк с участком в 500 квадратных метров в Индонезии.