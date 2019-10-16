СК проверит сообщения о сбитом «пьяном» ребенке в Кировской области

В крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Кировской области обнаружен алкоголь. ДТП произошло еще 13 июля, но результаты экспертизы родители получили накануне.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести повторную проверку. Обжаловать решение судмедэкспертов собираются и родственники малыша.

Если верить заключениям специалистов, в крови ребенка был алкоголь — 0,51 промилле. При этом, расследование, по словам родителей, затягивается, а виновник аварии, сотрудник полиции который находился за рулем, до сих пор не задержан.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото и подробности ДТП с «пьяным» ребенком в Кировской области.