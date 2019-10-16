Летевший из Дели в Москву самолет вынужденно сел в Ташкенте

Самолет A-330 вынужденно приземлился в столице Узбекистана во время рейса Дели — Москва, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ташкентского аэропорта, незапланированная посадка произошла в ходе экстренной ситуации — одному из пассажиров воздушного судна стало плохо. Экипаж посадил Airbus в ближайшем аэропорту имени Ислама Каримова. Там борт встретила бригада медиков.

Решается вопрос о госпитализации пассажира. Вскоре по мере готовности лайнер продолжит полет в Москву, заверил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт Якутска из-за отказа двигателя. На борту воздушного судна находились 30 пассажиров, из них пятеро детей.