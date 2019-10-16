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  4. Видео: в Красноярске сын экс-судьи арестован за расправу над биатлонистом

Видео: в Красноярске сын экс-судьи арестован за расправу над биатлонистом

, 8:49 Эксклюзивное видео 144

Автора скандального видео о групповом избиении спортсмена сначала отпустили под подписку, но под давлением общественности отправили в СИЗО.

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Фото, видео: РИА Новости /Вадим Жернов, 5-tv.ru

Подозреваемый в смертельном избиении мастера спорта по биатлону Дмитрия Сигисина Андрей Шилов арестован на два месяца. Постановление о заключении его под стражу огласили в Центральном районном суде Красноярска.

До этого решение о содержании в СИЗО вынесли только в отношении его сообщника Сергея Шмелева, а Шмелева — автора скандального ролика о кровавой расправе над спортсменом — оставили под подпиской о невыезде. Жители Красноярска полагают, что это произошло под влиянием его родителей. Молодой человек — сын адвоката, в прошлом — судьи и председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

Накануне, 15 октября, в краевой столице возле здания региональной прокуратуры собрались около 50 местных жителей. Они потребовали максимально объективного расследования этого дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15 сентября подозреваемые по телефону повздорили со спортсменом, а затем приехали к нему «на разборки». По версии следствия, сначала они избивали биатлониста на лестничной клетке в подъезде, а потом продолжили наносить удары в квартире. Происходящее Шилов снимал на камеру мобильного телефона.

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