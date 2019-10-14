Сын экс-судьи и его товарищ задержаны в Красноярске после убийства биатлониста

В Красноярске задержаны двое подозреваемых в убийстве мастера спорта по биатлону Дмитрия С. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, мужчины допрашиваются и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Конфликт случился 15 сентября этого года. Сергей Ш. и Андрей Ш. по телефону повздорили со спортсменом, а затем приехали к нему «на разборки». Сначала они его избивали на лестничной клетке в подъезде, а потом продолжили наносить удары в квартире. При этом их приятель цинично снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

Как пишут в соцсетях знакомые Дмитрия, у того оказался проломлен череп, начался оттек мозга. 31-летний мужчина впал в кому на 22 дня и скончался. По их словам, он был у матери единственным сыном.

Фото погибшего. ВКонтакте @idnatali03

Местные издания сообщают, что мать одного из нападавших — Андрея Ш. работает адвокатом в одном из районных судов Красноярска, а ранее занимала пост судьи. Его отец — председатель Емельяновского поселкового совета депутатов. Красноярцы полагают, что влиятельные родители попытались замять дело, так как после произошедшего молодые люди оставались на свободе и были задержаны только после того, как трагедия получила широкий резонанс в СМИ.

Следствие установило, что один из задержанных ранее был судим за грабеж и мошенничество, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. В СКР напоминают, что « не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений ».

В ведомстве добавили, что расследование этого уголовного дела поставлено председателем СКР Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области мужчина зарубил топором котов жены и пригрозил ей смертью.