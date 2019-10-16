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  4. Из Красноярской колонии-поселения сбежал убийца — фото

Из Красноярской колонии-поселения сбежал убийца — фото

, 10:42 Фото 39

Колония в Сосновоборске, где отбывал наказание заключенный, является лечебно-исправительным учреждением для алкоголиков и наркоманов.

Фото: 24.фсин.рф

Заключенный сбежал из колонии-поселения в Сосновоборске, это пригород Красноярска. Как сообщается на официальном сайте местного управления ФСИН, отсутствие осужденного по статьям «убийство» и «неправомерное завладение транспортным средством» было обнаружено во вторник 15 октября во время вечерней проверки. Сейчас 25-летнего заключенного разыскивают сотрудники ФСИН и другие правоохранительные органы.

Колония-поселение, в которой содержался мужчина, является лечебно-исправительным учреждением для алкоголиков и наркоманов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, запечатлевшее дерзкую попытку побега задержанного с наркотиками гражданина из отделения полиции — подозреваемый выпрыгнул в окно второго этажа, но убежать не смог.

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