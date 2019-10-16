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Косовский спецназ с оружием и техникой вторгся в северные районы Сербии

, 11:47 44

Полицейский отряд задержал подозреваемых в убийстве сербского политика Оливера Ивановича.

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

Около ста сотрудников спецподразделения косовской полиции ROSU с автоматами на 25 бронированных автомобилях вопреки существующим договоренностям въехали в населенные сербами районы на севере края, передает ТАСС.

Полиция непризнанного Косова объяснила вторжение операцией по задержанию причастных к убийству сербского политика Оливера Ивановича. Как заявил в пресс-службе ведомства, в результате спецназ задержал двух подозреваемых, один из них — полицейский, при них нашли три единицы оружия и патроны. Розыски третьего подозреваемого продолжаются.

Экс-министра по делам Сербии застрелили 16 января 2018 года в Косовска-Митровице, когда он входил в офис возглавляемой им партии «Свобода, демократия, правда». Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США извиниться перед Сербией за бомбардировки в 1999 году.

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