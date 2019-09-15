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  4. Захарова предложила США извиниться перед Сербией за бомбардировки в 1999 году

Захарова предложила США извиниться перед Сербией за бомбардировки в 1999 году

, 21:44 Видео 26

Госдепартамент ранее счел уместным заявить, что время вспять не вернешь, и пора смотреть на мир шире.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает вопиющим предложение посла США в Сербии Кайла Скотта гражданам республики пересмотреть свое отношение к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году.

«Вот такая логика Скотта. А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», — написала она в Facebook.

Скотт ранее заявил, что отношения Вашингтона и Белграда «были в целом превосходными», за исключением 1990-х годов и периода правления экс-президента Югославии Слободана Милошевича, пишет «Экономика сегодня». Он отметил, что прошло уже два десятка лет, а потому «настало время продвинуться вперед».

Военно-воздушная операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) НАТО против Югославии длилась с 24 марта по 10 июня 1999 года, и осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН. Озвученной причиной для международного вмешательства в независимую балканскую страну стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. За это время было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. По некоторым данным, погибли примерно две тысячи мирных граждан и одна тысяча военнослужащих. Порядка пяти тысяч человек получили ранения. Спустя 20 лет после трагедии более одной тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru передавал, как фанаты футбольного клуба «Зенита» напомнили на стадионе в Петербурге о жертвах бомбардировок Югославии войсками НАТО.

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